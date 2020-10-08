Исчез президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Его пресс-служба это опровергает

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Утром 8 октября СМИ сообщили об исчезновении Жээнбекова. Его местонахождение было неизвестно – так же, как и премьер-министра Кубатбека Боронова, который подал в отставку 6 октября.

Сообщивший об этом заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев также проинформировал, что «в целях безопасности принято решение закрыть границу», передает РБК .



И.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, также заявил, что не имеет данных о местонахождении президента. Асанов добавил, что занимается наведением порядка в Бишкеке с целью не допустить мародерства. «Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — сказал он.

Позже появился комментарий пресс-службы Жээнбекова. Ее представитель Толгонай Стамалиева заявила, что президент находится в Бишкеке, "продолжает выполнять свои обязанности" и "лично проводит переговоры с представителями всех политических сил".

Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов, на которых победили лишь четыре провластные партии. Более десятка остальных не преодолели 7-процентный барьер. Возмущенные результатами выборов люди вышли на улицы, в результате столкновений пострадали более тысячи человек, один погиб.

В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание Белого дома и освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.