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МАРТ рассказал, на что магазины чаще всего завышают цены

08.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ctv.by

Больше всего факто завышения цен касались сахара, гречки, защитных масок и дезинфицирующих средств.

Как сообщили в министерстве, в 2020 году проверено более 4,7 тыс. объектов, из них в рамках мониторинга соблюдения законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, а также наличия в реализации товаров отечественного производства – в отношении 876 объектов.

По результатам мониторингов субъектам хозяйствования выдано 635 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 140 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (реализации). По фактам нарушений, установленных в ходе повторных мониторингов, к административной ответственности привлечено 32 виновных лица. Сумма штрафных санкций по рассмотренным судами делам составила 3,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде установлено 93 факта несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования, в том числе требований постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как следует из сообщения МАРТ,  чаще всего не соблюдались требования по ценам на маски и дезинфицирующие средства, на  крупу гречневую, сахар, а также иные социально значимые товары.  По данным фактам субъектам хозяйствования направлено 63 предписания об устранении нарушений, назначено 5 внеплановых проверок. К административной ответственности привлечено 35 виновных лиц (сумма штрафных санкций– 98,5 тыс. руб.).


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Больше всего факто завышения цен касались сахара, гречки, защитных масок и дезинфицирующих средств.
 
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