В штабе Тихановской прокомментировали информацию о ее объявлении в розыск

В штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской прокомментировали информацию о ее объявлении в розыск, которую распространило 7 октября российское информагентство ТАСС.





«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала, — сказала БелаПАН пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. — И вообще, это малоинтересно. Гораздо интереснее, что она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, с главой МИД Германии Хайко Маасом, выступила в парламентах Франции и Германии».

«Светлана везде говорила о Беларуси, о необходимости начать диалог для решения внутриполитического кризиса, причем этот кризис белорусский народ разрешит самостоятельно, мы просим только уважать наш суверенитет и волю белорусского народа», — отметила Красулина.

Не как пресс-секретарь, а как «специалист по информации» она предположила, что сведения об объявлении в розыск — «это информационный вброс, направленный на отвлечение внимания от визита Светланы Тихановской на самом высоком уровне». «У белорусских властей нет собственной повестки, чтобы перебить ее успехи, они пытаются позитив Светланы перебить негативом в ее сторону, то есть перебить Светлану Светланой же — таким образом они демонстрируют собственную слабость, несостоятельность», — считает Красулина.

«Никаких реальных фактов об объявлении в розыск действительно нет. Мне поступали сигналы, что МВД Беларуси не объявляло ее в розыск», — добавила она.

7 октября ТАСС сообщил, что Тихановская объявлена в розыск на территории России — ее данные внесены в базу МВД России. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в сообщении.

Источники в правоохранительных органах пояснили, что Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске, отметило российское информагентство.

В тот же день пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила БелаПАН, что выясняет эту информацию, но с тех пор дозвониться до нее не удается.

О том, что Светлана Тихановская выехала в Литву, стало известно 11 августа — об этом сообщил в «Твиттере» глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

10 августа, на следующий день после президентских выборов, Тихановская провела пресс-конференцию, на которой заявила, что считает себя победителем на выборах. Вечером она понесла в ЦИК жалобу с требованием пересчитать голоса на отдельных избирательных участках. В кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной с Тихановской несколько часов общались представители силовых структур. Светлану заставили записать видеообращение к белорусам, в котором она заявила, что «абсолютно самостоятельно» приняла решение уехать за границу.

Обстоятельства своего отъезда из Беларуси Тихановская не комментирует до сих пор. Однако по словам ее соратников, Тихановскую вынудили уехать под угрозами, причем вывезли ее за границу представители власти.

О том, что в отношении Тихановской возбуждено уголовное дело, не сообщалось. Вместе с тем известно, что уголовное дело открыто по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, сформированного по инициативе Тихановской. Об этом 20 августа сообщила Генпрокуратура Беларуси. Дело возбуждено по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).