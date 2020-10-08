Почему увеличиваются лимфоузлы? Онколог называет причины

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Лимфоузел — это элемент защитной цепочки организма, он является барьером на пути любой внедренной инфекции. На ее попадание в организм лимфоузел отвечает увеличением. Всегда ли этого увеличения надо опасаться? Врач-онкодерматолог, маммолог высшей категории Василий Зайцев отвечает на популярные вопросы.

Василий ЗайцевКандидат медицинских наук, врач- онколог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Кандидат медицинских наук, врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

— Лимфоузел — это периферический орган лимфатической системы, упругое, мягкое, почковидное образование, имеющее розоватый оттенок и размер 0,5−50 мм. Орган является частью периферической иммунной системы, при этом разные лимфоузлы на теле человека отвечают за определенный участок организма.

Каждый лимфоузел выполняет функцию биологического фильтра, через него протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела. В свою очередь, лимфа — одна из разновидностей соединительной ткани. Она принимает участие в формировании иммунитета, защищает человека от опасных инфекционных возбудителей, переносит многие питательные вещества, забирает из тканей погибшие эритроциты и микробы, а затем выводит их из организма человека.

Почему увеличиваются лимфоузлы?

— Воспаление лимфоузла называют лимфаденитом. К нему может приводить обострение хронических воспалительных заболеваний и их острые проявления (тонзиллит, трахеит, бронхит), внедрение вирусов (ОРВИ, ВИЧ), попадание опухолевых клеток при злокачественных заболеваниях. На уменьшение размера лимфоузлов влияют несколько факторов, основные — иммунитет человека и агрессивность микроба, вируса (оценивать динамику в среднем можно через 2−3 недели). При достаточной иммунной защите и при корректно подобранном лечении, например, при тонзиллите они станут меньше через 3−5 дней, а при туберкулезе динамика будет видна лишь через 3−4 недели.



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Часто и неслучайно увеличенные лимфоузлы связывают с онкологическими заболеваниями: во время развития злокачественных патологий именно в них задерживаются раковые клетки, которые оседают в лимфоидной ткани, формируя метастазы. Однако это не значит, что любое увеличение лимфоузла равно онкологическому заболеванию: причину должен определить участковый врач, при необходимости с помощью консультации профильных специалистов.

Когда при увеличении лимфоузлов надо бить тревогу?

— Если увеличение лимфоузлов сопровождается повышением температуры тела, необходимо обращаться к участковому врачу. Врач на приеме часто исследует доступные для осмотра группы лимфоузлов, так как при воспалительных заболеваниях отмечается их болезненность. При воспалении лимфоузла во время прогрессирования инфекционного процесса могут возникать следующие патологические признаки:

покраснение, отечность лица и шеи;

боль при пальпации увеличенного узла;

выраженный озноб;

слабость, признаки интоксикации, ломота в мышцах, головная боль, снижение работоспособности;

повышение температуры тела.

При сниженном иммунитете и неэффективности проводимой терапии порой может развиваться опасное для больного осложнение — флегмона, которая может закончиться сепсисом.

Кроме того, пристального внимания требуют так называемые немые лимфоузлы, появившиеся без температурной реакции, безболезненные, плотные, чаще связанные с окружающими тканями и имеющие стойкую тенденцию к увеличению. Они зачастую причиняют дискомфорт (например, в подмышечной области) или приводят к отеку конечности. В таких ситуациях необходимо обращаться к участковому врачу, который после осмотра назначит общий анализ крови, флюорографию грудной клетки, осмотр хирурга для решения вопроса о пункции лимфоузла или направит к онкологу или фтизиатру.

Чего нельзя делать при воспалении лимфоузла?

— Всего три пункта: заниматься самолечением, прогревать увеличенные лимфоузлы, прикладывать лед к месту отека. Задача человека — самообследование доступных групп лимфоузлов (шейных, подмышечных, паховых, подключичных и надключичных) и своевременное обращение к врачу.