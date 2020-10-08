ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тимати станет новым героем шоу «Холостяк», и это уже стало предметом шуток

08.10.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Телеканал ТНТ официально подтвердил, что Тимати станет новым героем программы «Холостяк», в рамках которой за его сердце одновременно будут бороться более десяти девушек, передает spletnik.

В официальном аккаунте телеканала уже появился первый постер, анонсирующий восьмой сезон популярного шоу: на нем Тимати позирует в черных брюках и пиджаке, попутно демонстрируя обнаженный торс с татуировками.

В релизе предстоящего шоу его создатели обещают ответить на вопрос, почему же один из самых успешных бизнесменов и артистов на российской эстраде, а также завидный холостяк страны решил отправиться на поиски любви именно на реалити-шоу.

Другие подробности пока не раскрываются, однако известно, что прием заявок на участие в новом «Холостяке» уже открыт, а вот когда именно шоу выйдет в эфир, еще неизвестно. Кстати, героем предыдущего сезона шоу был стоматолог Антон Криворотов, который также вхож в звездную тусовку.

Реакция интернет-пользователей на участие Тимати в восьмом сезоне шоу оказалась неоднозначной. Многие сразу же поняли, почему чуть меньше месяца назад рэпер так спешно объявил о расставании с 24-летней возлюбленной и матерью своего 11-месячного сына Ратмира Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Тогда модель призналась, что 2020 год стал для их семьи периодом испытаний, которые в итоге и привели их к разрыву.

К слову, в Сети уже начали отпускать саркастичные шутки, что Тимати идет на шоу «Холостяк» вовсе не за поиском жены на всю жизнь, а чтобы просто выбрать достойную кандидатуру для матери своего третьего малыша. Напомним, что рэпер никогда официально не состоял в браке, при этом воспитывает двоих детей — шестилетнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 11-месячного сына Ратмира, который родился в отношениях с Анастасией Решетовой.

В Сети стали появляться и другие шутки про участие рэпера в шоу:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках программы за его сердце одновременно будут бороться более десяти девушек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исчез президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Его пресс-служба это опровергает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика