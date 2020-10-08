Тимати станет новым героем шоу «Холостяк», и это уже стало предметом шуток

Источник материала: Tut.by

Телеканал ТНТ официально подтвердил, что Тимати станет новым героем программы «Холостяк», в рамках которой за его сердце одновременно будут бороться более десяти девушек, передает spletnik.

В официальном аккаунте телеканала уже появился первый постер, анонсирующий восьмой сезон популярного шоу: на нем Тимати позирует в черных брюках и пиджаке, попутно демонстрируя обнаженный торс с татуировками.

В релизе предстоящего шоу его создатели обещают ответить на вопрос, почему же один из самых успешных бизнесменов и артистов на российской эстраде, а также завидный холостяк страны решил отправиться на поиски любви именно на реалити-шоу.

Другие подробности пока не раскрываются, однако известно, что прием заявок на участие в новом «Холостяке» уже открыт, а вот когда именно шоу выйдет в эфир, еще неизвестно. Кстати, героем предыдущего сезона шоу был стоматолог Антон Криворотов, который также вхож в звездную тусовку.

Реакция интернет-пользователей на участие Тимати в восьмом сезоне шоу оказалась неоднозначной. Многие сразу же поняли, почему чуть меньше месяца назад рэпер так спешно объявил о расставании с 24-летней возлюбленной и матерью своего 11-месячного сына Ратмира Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Тогда модель призналась, что 2020 год стал для их семьи периодом испытаний, которые в итоге и привели их к разрыву.

К слову, в Сети уже начали отпускать саркастичные шутки, что Тимати идет на шоу «Холостяк» вовсе не за поиском жены на всю жизнь, а чтобы просто выбрать достойную кандидатуру для матери своего третьего малыша. Напомним, что рэпер никогда официально не состоял в браке, при этом воспитывает двоих детей — шестилетнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 11-месячного сына Ратмира, который родился в отношениях с Анастасией Решетовой.

В Сети стали появляться и другие шутки про участие рэпера в шоу:

Просто хочу, чтобы на Холостяка к Тимати пришла Алекса, он бы спел ей не сходи с ума не жалей ни о чем и они бы вместе ушли в закат — алина колт (@alinakoltt) October 8, 2020

В каком же отчаянии находится Тимати, если уже начал донашивать реалити-шоу за Егором Кридом. — Артём Дерягин (@DerArto) October 8, 2020