Сеть «Бош Авто Сервис» расширяет географию и начинает работу в Таджикистане

15 сентября в Душанбе открылся первый в стране Бош Авто Сервис. Партнером крупнейшей в мире сети по ремонту и обслуживанию автомобилей стало ООО «АВТОМИР» — ведущий дистрибьютор запасных частей и диагностического оборудования в Республике Таджикистан. Теперь сеть Бош Авто Сервис в странах Средней Азии и Закавказья представлена и в Таджикистане — наряду с Казахстаном, Грузией, Арменией и Киргизией.

Возможность получить качественный сервис и квалифицированную помощь в обслуживании своего автомобиля вне зависимости от страны его происхождения и года выпуска для автовладельцев Таджикистана особенно актуальна: на дорогах республики представлены как распространенные европейские марки, так и азиатские модели, в том числе относительно малоизвестные на крупных мировых рынках. До сих пор гарантией качественного обслуживания для них являлось обращение к официальным дилерам автопроизводителей, однако с приходом Бош Авто Сервис перед ними открылась альтернативная возможность получить требуемые услуги.

Статус партнера сети Бош Авто Сервис гарантирует наличие полного спектра необходимого для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей оборудования, а также соответствующую квалификацию персонала, уровень подготовки которого подтверждается результатами тестирования на соответствие строгим требованиям сети. Кроме того, клиенты сети Бош Авто Сервис в лице ООО «АВТОМИР» получают доступ к самому полному спектру автозапчастей Bosch — а именно они сегодня поставляются на конвейеры ведущих мировых производителей в качестве оригинальных. Возможность подобрать и установить необходимые запчасти имеют не только владельцы относительно новых автомобилей, но и моделей более старых годов выпуска: клиентам Бош Авто Сервис доступен весь ассортимент автозапчастей Bosch, насчитывающий более 56 тыс. наименований.

«Открытию первого в Республике Таджикистан Бош Авто Сервиса предшествовала тщательная подготовка, однако сегодня мы с радостью говорим о том, что нашли в лице ООО «АВТОМИР» идеального партнера для того, чтобы вместе сделать этот ответственный шаг. Наши компании объединяет 10 лет успешного сотрудничества, и очень приятно, что его кульминацией стало расширение географии сети Бош Авто Сервис: теперь на ее карте появилась новая страна с перспективным и активно развивающимся рынком. С приходом сети Бош Авто Сервис автолюбители Таджикистана получат доступ к широкому ассортименту премиальных автозапчастей Bosch, а также полному спектру услуг по из замене, включая и гарантийное обслуживание. Сеть Бош Сервис насчитывает более 13 тыс. партнеров по всему миру, и мы рады, что сегодня она пополнилась еще одним достойным участником», — прокомментировал эксперт по развитию сети Бош Сервис в странах Средней Азии и Закавказья Вадим Сувернев.

Чтобы получить официальную авторизацию в качестве партнера сети Бош Авто Сервис, СТО и ее сотрудники должны подтвердить соответствие ряду жестких критериев: начиная удобством месторасположения для клиентов, определенных требований по внешнему и внутреннему оформлению и заканчивая подготовкой персонала и сертификацией персонала в Учебном центре Bosch. Именно такой унифицированный подход позволяет сделать сеть Бош Авто Сервис узнаваемой в любой стране мира и гарантировать ее клиентам, где бы они ни находились, тот уровень качества, на который они привыкли рассчитывать. Поэтому обязательным условием подготовки с открытию новых СТО-партнеров сети является наличие полного спектра современного оборудования, а также всестороннее обучение персонала. Оно включает технические и бизнес-тренинги, развитие навыков общения с клиентами и другие мероприятия.

На протяжении всего времени сотрудничества компания Bosch оказывает партнерам сети Бош Авто Сервис всестороннюю поддержку — в частности, ежегодный независимый аудит со стороны ведущих специалистов в области автобизнеса. Итогом таких проверок становится перечень конкретных рекомендаций и мероприятий по улучшению качества обслуживания клиентов. Партнерам сети также доступна горячая линия техническойа поддержки Hotline, которая дает возможность получить экспертные консультации в режиме онлайн по любым техническим вопросам, возникающим в процессе работы.

«Стать частью сети Бош Авто Сервис — это огромная ответственность для нашей компании. Сотрудничество с сетью такого масштаба означает для нас выход на принципиально новый уровень качества обслуживания клиентов. Мы благодарны компании Bosch за поддержку, которую она оказывает и готова оказать нам на этом пути в будущем, и уверены, что для нас начало этого сотрудничества станет мощным импульсом для дальнейшего развития», — отметил директор ООО «АВТОМИР»

Фарход Шарипов.

Бош Сервис сегодня является одной из старейших и самой крупной сетью СТО в мире: она насчитывает более 13 000 партнеров в более чем 150 странах, а ежегодное число обслуживаемых клиентов превышает 230 млн.