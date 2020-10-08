ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кооперация убыточных. В Гомеле обсудили совместное предприятие «Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш»

08.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

27–28 сентября проходил 7 форум регионов Беларуси и России. В Гомеле встречались делегации Брянской и Гомельской областей во главе с губернаторами. Главы регионов обсуждали взаимное сотрудничество, отдельно остановились на совместном белорусско-российском предприятии ЗАО СП «Брянсксельмаш», передает «Гомель Online».



Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал его знаковым примером производственной кооперации с Брянщиной.

— В этом году планируется реализовать в адрес «Брянсксельмаша» 800 единиц техники на сумму более 4 миллиардов российских рублей, — подчеркнул Соловей.

Однако по данным ФНС России, финансовое положение у «Брянсксельмаша» еще сложнее, чем у его основного собственника — «Гомсельмаша». Чистые активы брянского завода на начало 2020 года составляли 4 235 860 российских рублей. Если перевести в доллары, становится понятно, что долги превышают стоимость активов примерно на $67 млн. Все дело в сильном снижении продаж: за последние три года выручка СП «Брянсксельмаш» уменьшилась с 6,5 млн российских рублей до 2,8 млн.

Напомним, в первом квартале чистые активы «Гомсельмаша» впервые приняли отрицательное значение, писал Флагшток. Это видно по бухгалтерии: чистый убыток на 260 млн рублей. Такие убытки привели к тому, что сумма чистых активов составляла уже более 200 млн рублей. Это самое крупное предприятие по численности в городе — там работает больше 8 тысяч человек.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27–28 сентября проходил 7 форум регионов Беларуси и России. В Гомеле встречались делегации Брянской и Гомельской областей во главе с губернаторами. Главы регионов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему увеличиваются лимфоузлы? Онколог называет причины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика