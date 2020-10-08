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Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг

08.10.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Война флагов продолжается. На этот раз обилие бело-красно-белого получило серьезный красно-зеленый отпор. Показать всему Минску, как можно любить официальные национальные символы (пусть и немного видоизмененные), решили жильцы «силового» дома в Сухарево. И пусть в окнах обозначенной многоэтажки виднеется не очень много полотен, зато над кровлей развевается достойный образец симбиоза народного творчества и государственной символики.

Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг

Конечно, можно предположить, что это провокация и какие-то неизвестные (а вовсе не жильцы) водрузили знамя на кровле. Все может быть в наше время. Но, к примеру, фотографу Onliner, снимавшему этим утром дом и флаг, не один раз крепкие парни рекомендовали «сквозануть отсюда», их поддерживали и гулявшие с детьми женщины.

Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг
Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг

Примечательно, что красно-зеленое полотно, на которое нанесены очертания герба и слово «честь», дополнено рисунком, напоминающим автомат. Можно предположить, что это адаптированная версия эмблемы спецназа. Любопытно и то, что реющий над минской высоткой флаг перекликается с эмблемой Мозамбика.

Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг
Фото с ru.wikipedia.org

Всем известно, как трепетно администрация Фрунзенского района относится к сохранению архитектурного облика зданий (чего только стоит борьба с «каскадовцами»). В начале сентября исполкомовские чиновники даже разместили у себя на сайте предупреждение, адресованное председателям товариществ собственников: «В соответствии с „Положением об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций“, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384, установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций (в том числе растяжек с размещением на них синтетических тканей), за исключением конструкций для сушки белья, производится после получения согласования территориального подразделения архитектуры и градостроительства.

Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг

Согласно указанному нормативному документу, конструкции для сушки белья могут устанавливаться только в пределах внутреннего пространства балкона и (или) лоджии. Гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществивший самовольную установку индивидуальных антенн и иных конструкций, несет ответственность в соответствии со статьей 21.13 „Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения“ Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений. Установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин».

Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг

Onliner пытался связаться с Управлением по архитектуре и строительству Фрунзенского района, чтобы узнать, получали ли минчане разрешение на установку на крыше растяжки с синтетической тканью. Однако дозвониться по указанным на сайте номерам нам не удалось. Редакция направила в администрацию официальный запрос, как только мы получим ответ на него — сразу же опубликуем.

 
Теги: Минск
 
 
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Война флагов продолжается. На этот раз обилие бело-красно-белого получило серьезный красно-зеленый отпор. Показать всему Минску, как можно любить официальные...
 
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