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Взрыв в порту Бейрута попал в десятку мощнейших в истории человечества (не считая ядерных)

08.10.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале августа в морском порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн нитрата аммония. Более 6 тысяч человек были ранены, 200 — погибли. Разрушения были значительными, 300 тысяч человек остались без жилья. Авторы статьи в журнале Shock Waves оценили мощность взрыва в величину от 0,5 до 1,12 килотонны в тротиловом эквиваленте.

С помощью многочисленных записей очевидцев ученые из Шеффилдского университета выяснили скорость распространения ударной волны, основываясь на 16 высококачественных роликах, где взрыв был запечатлен от самого начала, а также видна сама взрывная волна. На роликах выбрали 38 ориентиров, по которым измерялось расстояние и время прибытия ударной волны.

По итогу взрыв в Бейруте попал на шестую строчку в рейтинге самых мощных неядерных взрывов в истории человечества. Этот рейтинг возглавляет трагедия в британском Галифаксе времен Первой мировой, когда столкнулись норвежский и французский корабли. У последнего в трюме была взрывчатка. Погибли более 2000 человек.

О самых мощных неядерных взрывах в истории человечества мы рассказывали в одной из публикаций.

 
 
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В начале августа в морском порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн нитрата аммония. Более 6 тысяч человек были ранены, 200 — погибли. Разрушения были значительными, 300...
 
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