|
Взрыв в порту Бейрута попал в десятку мощнейших в истории человечества (не считая ядерных)
Источник материала: Onliner
В начале августа в морском порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн нитрата аммония. Более 6 тысяч человек были ранены, 200 — погибли. Разрушения были значительными, 300 тысяч человек остались без жилья. Авторы статьи в журнале Shock Waves
С помощью многочисленных записей очевидцев ученые из Шеффилдского университета выяснили скорость распространения ударной волны, основываясь на 16 высококачественных роликах, где взрыв был запечатлен от самого начала, а также видна сама взрывная волна. На роликах выбрали 38 ориентиров, по которым измерялось расстояние и время прибытия ударной волны.
По итогу взрыв в Бейруте попал на шестую строчку в рейтинге самых мощных неядерных взрывов в истории человечества. Этот рейтинг возглавляет
О самых мощных неядерных взрывах в истории человечества
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале августа в морском порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн нитрата аммония. Более 6 тысяч человек были ранены, 200 — погибли. Разрушения были значительными, 300...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)