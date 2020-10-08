Новый Ducati Multistrada V4 получит адаптивный круиз-контроль

Источник материала: Onliner

Компания Ducati анонсировала выход нового Multistrada V4, который станет первым мотоциклом с двумя радарами — спереди и сзади. Передний будет отвечать за адаптивный круиз-контроль. Мотоцикл научится тормозить и разгоняться в зависимости от обстановки впереди.

Задний радар будет отслеживать слепые зоны и быстро приближающиеся сзади машины (появится индикатор об опасном приближении сзади). Впервые радар (один) на мотоцикле Ducati появился в 2018 году. Компании BMW, KTM и Harley-Davidson уже анонсировали выход своих мотоциклов с двумя радарами. Поставкой дополнительного электронного оборудования, скорее всего, займется компания Bosch.





Ducati, по сути, применила на своем байке модифицированную систему адаптивного круиз-контроля Audi. Напомним, бренд Ducati входит в концерн VAG. Инженеры ограничили интенсивность «автоматического» разгона, чтобы водитель мотоцикла всегда держал управление под своим контролем. Адаптивный круиз-контроль на «Мультистраде» будет работать на скоростях от 30 до 160 км/ч. Мировая премьера нового V4 состоится 4 ноября текущего года. Ожидается, что эта модель заменит текущий туристический флагман Ducati — Multistrada 1260 V-Twin.