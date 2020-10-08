ГАИ: велосипедист с 3,9 промилле двигался по республиканской трассе

Источник материала: Onliner

В городе Узда сотрудники ГАИ заметили велосипедиста, который вилял из стороны в сторону по проезжей части автодороги Р61 Узда — Копыль — Гулевичи. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 3,9 промилле.

По информации Госавтоинспекции, для безопасности сотрудники обозначили световозвращающим элементом велосипед 70-летнего мужчины. О каких-либо санкциях, принятых в отношении пьяного велосипедиста, не сообщается.

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