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ГАИ: велосипедист с 3,9 промилле двигался по республиканской трассе
Источник материала: Onliner
В городе Узда сотрудники ГАИ заметили велосипедиста, который вилял из стороны в сторону по проезжей части автодороги Р61 Узда — Копыль — Гулевичи. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 3,9 промилле.
По информации Госавтоинспекции, для безопасности сотрудники обозначили световозвращающим элементом велосипед 70-летнего мужчины. О каких-либо санкциях, принятых в отношении пьяного велосипедиста, не сообщается.
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В городе Узда сотрудники ГАИ заметили велосипедиста, который вилял из стороны в сторону по проезжей части автодороги Р61 Узда — Копыль — Гулевичи. В ходе...
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