Командир пожарной части отказался снимать бчб-флаг. Сейчас он уволен и за месяц должен выплатить 6125 рублей

Источник материала: Onliner

Хотя бчб-флаг, подвешенный на тросе между домами на Балтийской и Бородинской, появляется довольно часто. Прямо накануне, 11 сентября в этот двор приезжали люди с подъемником, чтобы его снять. Но жильцы успели затащить его в квартиру, и операция провалилась.

12 сентября у дома №6 на Балтийской вновь появился бчб-флаг. На тот момент Артем исполнял обязанности начальника караула, то есть был самым старшим в смене. Весь личный состав подчинялся ему. Когда поступила задача снять флаг, Артем вновь обсудил ее с караулом.

— Мы решили, что не пойдем на это, и я сообщил решение человеку, который поставил мне эту задачу. В понедельник мне предложили подписать рапорт по соглашению сторон. Еще раз спросили, готов ли я снимать флаги. Я свою позицию обозначил четко: прямые обязанности, все, для чего предназначены спасатели и МЧС, я с удовольствием буду выполнять. Но быть инструментом в руках политиков я не хочу. И я подписал рапорт. Наверное, я сделал это немного спонтанно и сгоряча. Но я ни о чем не жалею и не переиграл бы ситуацию.

Второго октября рапорт Артема был удовлетворен, а вчера подписан приказ о его увольнении. По словам бывшего спасателя, с этого момента его часть не привлекали к снятию флагов. Коллектив, который с ним работал, поддерживает его решение. Ребята говорят, что снимать флаги они не намерены и увольняться по собственному желанию тоже: «Если хотят — пускай по статье увольняют».

— На сайте МЧС опубликована статистика по чрезвычайным ситуациям и их последствиям. При меньшем количестве ЧП число погибших в этом году значительно выросло. Поэтому я считаю, что спасателям сейчас нужно активней заниматься спасением людей, а не флагами, — обращает внимание Артем.





Финансовые последствия

Сотрудникам силовых ведомств и МЧС в качестве стимуляции выплачивается единовременное пособие за заключение контракта на три или пять лет.

Три года назад Артем подписал контракт с МЧС на пять лет и получил 6125 рублей. Поскольку он преждевременно уволился, ему нужно вернуть всю сумму за один месяц.

Если не выплатит — деньги с него взыщут как со злостного неплательщика, через ОПИ. Финансовая ситуация усложняется еще и тем, что семья Артема живет в съемной квартире, а жена находится в отпуске по уходу за двухлетним ребенком. Но к такой ситуации семья была морально готова.

— Мы заранее обсуждали с женой вероятность моего увольнения. Я ее готовил к тому, что будет момент, когда мне скажут снять флаг, а я не соглашусь это делать. Она сказала, что поддержит любое мое решение. К счастью, в моем окружении нет людей, которые бы его не поддержали. Поэтому морально мне легко дался этот шаг. Я не разрывался между семьей и своей гражданской позицией.





Информацию об увольнении Артема увидели волонтеры фонда By Soul и вышли с ним на связь. Артем оказался не против материальной помощи.

Планы на будущее

Сейчас Артем расстается с ведомством, подписывает необходимые документы и занимается поиском новой работы. Он готов учиться чему-то новому и намерен хвататься за любую возможность получить другую профессию. Есть даже идея для стартапа по развитию городского электротранспорта.

— Нужно как-то перестроиться на гражданский лад, все-таки почти 13 лет я верой и правдой служил народу. Я всегда максимально выкладывался во время ЧП и старался улучшить систему внутри ведомства. А сейчас нужно остыть от всего этого. Может, восстановлюсь в университете — я один год не доучился на истфаке БГПУ. Хотя в системе образования сейчас похожая ситуация.

Комментарии МЧС

У Onliner скопилось много вопросов к МЧС. В начале сентября нам не удалось связаться с ведомством и получить комментарий по поводу увольнения другого спасателя — Максима Сташуленка, который присоединился к чатам жильцов своего района и предупредил, что к ним во двор едут снимать флаги. Максим был уволен за «нарушение подписки о неразглашении служебной информации и государственных тайн, а также дискриминацию личности сотрудников». Мы поинтересовались у ведомства, в чем была государственная тайна и каким образом Сташуленок дискриминировал личность сотрудников МЧС, однако и в этот раз вопрос остался без ответа.

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Вот как в МЧС прокомментировали увольнение Артема Ульянова.

— Он написал рапорт и был уволен по соглашению сторон, — прокомментировала официальный представитель УМЧС по Минску Ольга Мельченко.

— Вы бы могли описать обстоятельства увольнения?

— Человек написал рапорт. Его просьба удовлетворена.

Мы также поинтересовались, почему сотрудники МЧС занимаются непрофильной задачей — снятием флагов, натянутых на лесках между домами, привлекая к этой задаче дорогостоящую технику, предназначенную для спасения людей (как в случае с ЖК «Каскад»), и какие пожарные нормы нарушают флаги, натянутые на лесках между домами.





— Мы выезжаем по требованию государственных органов, где без нас справиться не могут, — прокомментировала официальный представитель минского УМЧС.

Onliner попросил разъяснить, о каких государственных органах идет речь и какие нормативные документы обязывают МЧС выполнять их требования, однако и этот вопрос остался неотвеченным.

Кроме того, Onliner просил МЧС прокомментировать значительный статистический прирост смертей от чрезвычайных ситуаций в этом году. Сошлись на том, что вопрос нуждается в более детальном изучении и является темой отдельного материала.