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Водолацкий пояснил, почему Тихановскую объявили в федеральный розыск в РФ
08.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Процедура объявления в
© Sputnik / РИА Новости
"С учетом того, что на территории Беларуси Тихановская объявлена в розыск как человек, который угрожает национальной безопасности Республики Беларусь, которая призывает народ Беларуси к противоправным и противоконституционным действиям и, естественно, в рамках этого соглашения в Российской Федерации данная гражданка также объявлена в розыск", — сказал Водолацкий.
В случае нахождения Тихановской на территории РФ, российское МВД обязано ее задержать и передать Министерству внутренних дел Республики Беларусь, это касается не только Тихановской, это "касается тех преступников, которые сегодня разыскиваются на территории Беларуси", добавил депутат.
"Такие прецеденты на практике уже были, и Тихановская не исключение", сказал Водолацкий.
Напомним, в Беларуси Светлана Тихановская является фигурантом по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета оппозиции по ч.1 ст. 361 УК Беларуси, "за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны".
Известно, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву в ночь на 11 августа после встречи в ЦИК с Лидией Ермошиной и представителями силовых структур. В Вильнюсе состоялись ее встречи с главой МИД и премьер-министром страны. 29 сентября экс-кандидат в президенты Беларуси встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На этой неделе 6 октября Светлану Тихановскую приняла в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.
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