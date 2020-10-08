Коршунов: Мы не революцию делаем и не режим свергаем

Источник материала: Ежедневник

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Экс-директор Института социологии НАН Беларуси, показавший уровень доверия Лукашенко в 24%, объясняет, почему не стоит проводить параллели между ситуациями в Беларуси и Киргизии, Украине, Грузии, Армении и проч.

Сразу власть и россияне пытались апплицировать на Беларусь украинские методички. Потом многие пытались провести для Беларуси грузинские, армянские, чешские, румынские и всякие прочие парраллели. Теперь вот многие высказывают восхищение киргизскими событиями...

От лукавого такие методички, параллели, аллюзии.

Если не лениться и напрячь мозг (это сложно, но для большинства - реально), то станет очевидно несколько простых вещей:

- сёлетния беларусские протесты - это результат накопления протестного потенциала за последние два десятка лет. Другие бывшие республики этот "постсоветский" опыт прорабатывали в нескольких "революционных циклах", растрачивали протестный потенциал уже неоднократно (за исключением России). Мы - нет. Именно потому наши протесты столь масштабны. И это хорошо;

- беларусские протесты очень адресны и конкретны - они имеют солидарную антилукашенковскую ориентацию и предельно правовой, консервативный характер. Люди протестуют против беспредела, люди хотят верховенства Закона. Я уже писал об этом. но не грех и повторить: наши протесты имеют кантовский характер, они имманентно моральны, этичны и потому "внутренне законны". И это правильно;

- беларусские протесты конституционны - и по внутреннему убеждению людей в том, что они поступают "по праву", и (что гораздо важнее) по конструктивной интенции, по устремлению конституировать нормальные основания основания социального бытия. И это стратегично;

- объединяя три вышеуказанные позиции (накопленный протест, - в том числе как функция непроработанного советского опыта, - взаимное уважение и стремление к верховенству закона, а также не разрушительный, а утверждающе-конституирующий характер "протестных" мероприятий) , я вижу беспрецедентность и стратегичность того, что сейчас разворачивается в Беларуси.

Беспрецедентность - это значит, что так, как у нас сейчас, не было ни у кого. Потому нечего искать откатанных рецептов разрешения ситуации. Нам не нужен ни "раскол элит" (потому что элит у нас нет), ни помощь Востока/Запада (потому что это бесполезно), ни внезапного "отречения от трона" (потому что это сделаем не Мы, а Они), как бы всего этого ни хотелось.

Стратегичность - это про тектонику процессов, которая трансформирует-перекодирует базовые основания белорусской нации, общества и государства. Да, не больше того, но и не меньше.

Именно сейчас формируется интегрирующий нацию опыт,

именно сейчас утверждается новая национальная идентичность,

именно сейчас мы опытным путем творим свою национальную идею,

именно сейчас мы онтологизируем свою систему ценностей,

именно сейчас мы самым натуральным образом проходим путь национально-гражданского самоутверждения...

Сейчас мы не революцию делаем и не режим свергаем - мы утверждаем себя и переутверждаем государство. И я рад, что у нас есть для этого время, что мы делаем это мирно и разумно, что мы не идем на поводу у советчиков и провокаторов.

Мы утаптываем площадку под фунтамент, выбираем многотонные валуны под углы и столетние бревна под стены большого знания - нации и государства.

Геннадий Коршунов