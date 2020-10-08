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Взрыв в Бейруте назвали одним из мощнейших неядерных взрывов в истории

08.10.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрыв в Бейруте, столице Ливана, прогремел 4 августа в районе порта. Согласно исследованию специалистов из отдела гражданского строительства Университета Шеффилда в Великобритании, он является крупнейшим неядерным взрывом в истории из когда-либо зарегистрированных.


Фото: Reuters

По оценке исследователей, взрыв эквивалентен подрыву от 550 до 1200 тонн тротила. По словам ученых, это около одной двадцатой мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945-го. Еще один пример: взрыв высвободил 1 ГВт·ч энергии. Этого бы хватило для обеспечения электроэнергией более ста домов в течение года.

К таким выводам эксперты пришли после детального анализа 16 видеороликов, в которых взрыв запечатлен во всех подробностях в высоком качестве. Эти видео размещены в соцсетях — после покадрового анализа специалистам удалось построить 38 точек данных, позволивших определить скорость и силу взрывной волны.

Старший преподаватель в Университете Шеффилда, доктор Сэм Ригби (Dr Sam Rigby), заявил, что «это беспрецедентное событие, потому что никогда прежде такой большой взрыв не был так хорошо задокументирован».

«С большим понимаем силы крупномасштабных взрывов, подобных тому, что произошел в Бейруте, мы сможем разработать более точные прогнозы того, как они действуют на здания, и также больше узнать о типах травм, которые могут быть на разном расстоянии от взрыва», — заключил Ригби.

 
 
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По оценке исследователей, взрыв эквивалентен подрыву от 550 до 1200 тонн тротила.
 
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