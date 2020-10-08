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beCloud приступает к строительству сети LTE-800 в Могилевской области

08.10.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

beCloud приступает к строительству сети LTE-800 в новом регионе. Об этом сообщили в компании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

В начале октября Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила инфраструктурному оператору радиочастоты в диапазоне 800 МГц для развертывания сети на территории Могилевской области.

Строить LTE-сеть в новом диапазоне в Могилевском регионе beCloud будет в партнерстве с международной корпорацией Ericsson Nikola Tesla, которая осуществит поставку оборудования, необходимое обновление программного обеспечения и создаст сеть под ключ (проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию). Важно отметить, что для развертывания сети LTE-800 в этом регионе Ericsson Nikola Tesla поставит beCloud самое современное оборудование — высокопроизводительные 5G-ready базовые станции, соответствующие последним спецификациям 3GPP.

Ввод в коммерческую эксплуатацию сети LTE-800 в областном центре и регионе запланирован на апрель 2021 года.

Напомним, Могилевская область стала второй областью Беларуси, где для работы сети LTE будут задействованы три частотных диапазона — 1800 МГц, 2600 МГц и 800 МГц. Впервые в новом диапазоне 800 МГц сеть LTE заработала в августе 2020 года в Гомельском регионе.

В планах beCloud к 2023 году обеспечить охват единой сетью LTE территории, на которой проживает не менее 99% населения республики.

 
 
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Оператору выделили радиочастоты в диапазоне 800 МГц для развертывания сети на территории Могилевской области.
 
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