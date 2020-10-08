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Инсайдер раскрыл, в каких цветах и с каким объемом памяти выйдут iPhone 12

08.10.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 октября Apple проведет онлайн-презентацию, на которой представит новые гаджеты. Почти наверняка покажут смартфоны серии iPhone 12. Инсайдер Rolland Quandt со ссылкой на информацию от розничного продавца раскрыл, в каких цветах корпуса и с каким объемом постоянной памяти выйдут аппараты.


Как и предполагалось, компания выпустит как минимум четыре смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Первые два устройства будут доступны в корпусах зеленого, синего, золотого, серого и серебристого цветов. Еще две новинки с приставкой Pro в названиях получится купить в сером, золотом и серебристом цветах. Также известно: объем памяти в iPhone 12 mini и iPhone 12 составит 64, 128 и 256 ГБ, в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — 128, 256 и 512 ГБ.

Инсайдер подчеркивает: информация может быть неточной, воспринимать ее стоит со скепсисом. Впрочем, об устройствах за несколько дней до официальной презентации известно уже практически все.

Все девайсы получат OLED-панели диагональю в 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Аппараты смогут работать в строящихся сейчас по всему миру 5G-сетях. Основные камеры в iPhone 12 mini и iPhone 12 будут двойными, в Pro-моделях — тройными. Ожидается и появление сенсора LiDAR. Процессором для девайсов выступит недавно анонсированный A14 Bionic (5-нм техпроцесс).

От «челки» для сканеров распознавания лиц Face ID не откажутся, в активе останутся и порты Lightning — перехода на USB-C ожидать не стоит. По неподтвержденным данным, iPhone 12 Pro Max получат функцию экрана Pro Motion — то есть панель сможет работать на частоте в 120 Гц. А вот проводных наушников и даже адаптеров питания в коробках с девайсами не останется — будет только кабель USB-C/Lightning.

Скорее всего, в США iPhone 12 mini оценят от 649 или 699 долларов, iPhone 12 — от 749 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:

 
 
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13 октября Apple проведет онлайн-презентацию, на которой представит новые гаджеты.
 
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