ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кремль назвал бардаком ситуацию в Киргизии

08.10.2020 13:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Россия обеспокоена происходящим в Киргизии, где ситуация сейчас похожа на "бардак и хаос" и «вызывает нашу глубокую обеспокоенность».

Так прокомментировал ситуацию в Киргизии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Ситуация напоминает бардак и хаос <…> Что там происходит конкретно, нужно спрашивать людей на местах", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия предоставить убежище президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, представитель Кремля сказал, что эта тема пока не обсуждается.

"Подождите, пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков.

Он добавил, что у него нет информации о том, что Жээнбеков якобы может находиться в России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия обеспокоена происходящим в Киргизии, где ситуация сейчас похожа на "бардак и хаос" и «вызывает нашу глубокую обеспокоенность».
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв в Бейруте назвали одним из мощнейших неядерных взрывов в истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика