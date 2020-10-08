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Кремль не стал позорить Лукашенко за «перехват» разговора Ника и Майка
Источник материала: АФН
Кремль не располагает детальной информацией о результатах анализа спецслужбами России телефонного разговора Ника и Майка, который был «перехвачен» белорусской радиоэлектронной разведкой.
"У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Очевидно, что российские спецслужбы сделали с этими записями то, что было необходимо", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.
Он не ответил, что в принципе спецслужбы могли делать этой записью, как и то, проводились ли вообще какие-то действия с этим фейком белорусского агитпропа.
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Кремль не располагает детальной информацией о результатах анализа спецслужбами России телефонного разговора Ника и Майка, который был «перехвачен» белорусской...
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