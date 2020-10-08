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Словакия отзывает посла из Беларуси

08.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Словакии из солидарности с Польшей и Литвой принял решение отозвать для консультаций посла республики в Беларуси, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.



"В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан", - написал глава дипломатического ведомства в Twitter.
 
Теги: Минск
 
 
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МИД Словакии из солидарности с Польшей и Литвой принял решение отозвать для консультаций посла республики в Беларуси, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.
 
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