Власти приостанавливают строительство третьей линии метро: Нет финансирования

В документе говорится, что с 26 октября будут остановлены работы по строительству второй очереди первого участка третьей линии от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо.





Речь идет о станциях, которые сейчас известны как «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец» и ТЧ-3 «Слуцкое». Их планировали открыть к 2023 году.





Напомним, что первые четыре станции метро третьей линии — «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича» — уже полностью готовы, осталось только провести обкатку поездов.







