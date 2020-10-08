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Власти приостанавливают строительство третьей линии метро: Нет финансирования

08.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал NEXTA опубликовал распоряжение «Минскметростроя» о приостановке строительства третьей ветки минского метро из-за отсутствия финансирования.

Власти приостанавливают строительство третьей линии метро: Нет финансирования
В документе говорится, что с 26 октября будут остановлены работы по строительству второй очереди первого участка третьей линии от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо.

Речь идет о станциях, которые сейчас известны как «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец» и ТЧ-3 «Слуцкое». Их планировали открыть к 2023 году.

Напомним, что первые четыре станции метро третьей линии — «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича» — уже полностью готовы, осталось только провести обкатку поездов.
 
 
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Телеграм-канал NEXTA опубликовал распоряжение «Минскметростроя» о приостановке строительства третьей ветки минского метро из-за отсутствия финансирования.
 
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