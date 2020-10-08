В доме журналистки «Бобруйского курьера» Марины Молчановой прошел обыск. Якобы из-за пожара в опорном пункте

По сводкам МЧС, пожар случился поздно вечером 28 сентября. Возгорание произошло на первом этаже здания Дома культуры на улице Куйбышева, где расположен общественный пункт охраны правопорядка № 4.





Как связаны журналист «Бобруйского курьера» и пожар, неизвестно. Милиция обыскала квартиру Марины Молчановой, однако ничего не изъяла.





— Двери открыла моя мать, — рассказала «Бобруйскому курьеру» Марина Молчанова. — Меня в это время дома не было. Сотрудник милиции заявил, что в рамках уголовного дела по факту горевшего опорного пункта он, мол, должен провести обыск. Мать в качестве понятых позвала соседей. В поисках компьютера, ноутбука милиционер «перешмонал» все шкафы, но ничего не обнаружил. В протоколе обыска он написал, что ничего не изъято. И оставил свою подпись, на которой прочитать его фамилию невозможно. А на прощание сказал матери, что обыски пройдут у всех, кого задерживали в воскресенье в Бобруйске на протестном марше...





Если честно, я нахожусь в правовом шоке, — продолжила свой рассказ Марина Молчанова. — Не понимаю, что вообще происходит. Я ведь даже не знаю, где этот опорный пункт находится. И на каком основании приходил этот сотрудник, какое он имел право искать компьютерную технику?..