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В доме журналистки «Бобруйского курьера» Марины Молчановой прошел обыск. Якобы из-за пожара в опорном пункте

08.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 7 октября в доме бобруйской журналистки Марины Молчановой прошел обыск. Сотрудник милиции объяснил причину его проведения уголовным делом, возбужденным по факту пожара в опорном пункте, передает «Бобруйский курьер».

По сводкам МЧС, пожар случился поздно вечером 28 сентября. Возгорание произошло на первом этаже здания Дома культуры на улице Куйбышева, где расположен общественный пункт охраны правопорядка № 4.

Как связаны журналист «Бобруйского курьера» и пожар, неизвестно. Милиция обыскала квартиру Марины Молчановой, однако ничего не изъяла.

— Двери открыла моя мать, — рассказала «Бобруйскому курьеру» Марина Молчанова. — Меня в это время дома не было. Сотрудник милиции заявил, что в рамках уголовного дела по факту горевшего опорного пункта он, мол, должен провести обыск. Мать в качестве понятых позвала соседей. В поисках компьютера, ноутбука милиционер «перешмонал» все шкафы, но ничего не обнаружил. В протоколе обыска он написал, что ничего не изъято. И оставил свою подпись, на которой прочитать его фамилию невозможно. А на прощание сказал матери, что обыски пройдут у всех, кого задерживали в воскресенье в Бобруйске на протестном марше...

Если честно, я нахожусь в правовом шоке, — продолжила свой рассказ Марина Молчанова. — Не понимаю, что вообще происходит. Я ведь даже не знаю, где этот опорный пункт находится. И на каком основании приходил этот сотрудник, какое он имел право искать компьютерную технику?..
 
 
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Вечером 7 октября в доме бобруйской журналистки Марины Молчановой прошел обыск. Сотрудник милиции объяснил причину его проведения уголовным делом, возбужденным...
 
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