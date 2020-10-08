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Только в маске или респираторе. Для посетителей «Минск-Арены» ввели новые правила

08.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Континентальная хоккейная лига призывает клубы усилить контроль за соблюдением зрителями масочного режима. Посетителей «Минск-Арены» просят приходить на матчи в масках.


 
«По требованиям противоэпидемического положения КХЛ перед проходом зрителей в очередь к пропускному пункту контролеры должны проверять у них наличие средств индивидуальной защиты», — сказано на сайте ХК «Динамо-Минск».
 

Отмечается, что зрители должны быть в масках или респираторах постоянно во время пребывания на матчах. В противном случае болельщиков могут не пустить на арену.
 
— Пренебрежение требованиями КХЛ может привести к негативным последствиям при проведении чемпионата и, в частности, запрету на посещение матчей, — предупредили в хоккейном клубе.
 
Напомним, Минздрав Беларуси рекомендует придерживаться масочного режима во всех местах массового скопления людей. Однако Лукашенко сегодня заявил, что карантин в стране вводиться не будет.
 
Теги: Минск
 
 
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Континентальная хоккейная лига призывает клубы усилить контроль за соблюдением зрителями масочного режима. Посетителей «Минск-Арены» просят приходить на матчи в...
 
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