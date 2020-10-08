ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фаворитами Нобелевской премии мира считаются Комитет защиты журналистов, Салах и Фонд Навального

08.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Институт исследований мира в Осло, известный часто сбывающимися прогнозами лауреатов Нобелевской премии мира, опубликовал список фаворитов на получение премии этого года.



Исследовательский институт составляет подобные "шорт-листы" каждый год, а в 2018 и 2019 годы они действительно включали в себя тех, кто стал лауреатами.

В этом году первым в списке значится Комитет защиты журналистов, который является международной неправительственной организацией. Он собирает информацию о сотрудниках СМИ, подвергшимся нападениям или убитых, а также выступает в защиту прав журналистов по всему миру.

На втором месте этого списка - студентка Суданского международного университета Алаа Салах, которую называют "Леди в белом", и альянс "Силы свободы и изменений", объединяющий в себе гражданские ассоциации и повстанческие коалиции в Судане.

Алаа Салах считается символом протестов, которые привели к отстранению от власти президента Омара аль-Башира.

Далее в списке - российский оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

В списке фаворитов также китайский активист и экономист Ильхам Тохти, борющийся за права уйгуров в Китае. Его приговорили в 2014 году к пожизненному лишению свободы. Вместе с ним, на четвертом месте - студент, политический активист из Гонконга Натан Лоу.

Кроме того, согласно исследовательскому институту, определенные шансы на победу, среди прочего, есть у международной организации "Репортеры без границ", у "Новой газеты", неправительственных организаций "Мемориал" и "Русь сидящая".

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 318 кандидатов, 211 из них - это физические лица, оставшиеся 107 - организации.

По правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете в течение 50 лет.

Кроме того, кандидатуры потенциальных претендентов на получение Нобелевской премии можно подавать до 1 февраля. Соответственно, на премию 2020 года могут претендовать те лица и организации, которых номинировали до 1 февраля 2020 года.

Между тем, по оценкам издания "Индепендент", премию мира в этом году может получить шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По мнению западных экспертов, с большей долей вероятности премия в этом году будет присуждена не конкретному физическому лицу, а, скорее, организации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Институт исследований мира в Осло, известный часто сбывающимися прогнозами лауреатов Нобелевской премии мира, опубликовал список фаворитов на получение премии...
 
Новости дня
Новости разные
 
beCloud приступает к строительству сети LTE-800 в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика