Литва приостановила выдачу виз белорусам. Проблемы возникли и с Польшей

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Литва не принимает документы

«В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Как сообщили в справочной службе литовского визового центра, в его офисах минского округа (Минск, Гомель, Витебск) 8 октября не будут принимать клиентов, записанных на этот день, — с ними свяжутся и сообщат о дальнейших действиях. Однако отмечается, что пока речь идет только о 8 октября, а информации о том, будет ли возобновлена полноценная работа этих офисов в другие дни, на данный момент нет.

Визовые центры Литвы в других городах, к примеру в Гродно и Бресте, сегодня принимают клиентов в штатном режиме.

Польша ограничивает прием заявлений

С получением польских виз также могут возникнуть сложности: прием документов в дипломатические представительства и визовые центры Польши в Беларуси ограничен, а точной информации от посольства пока не поступало.

Посольство Польши в Беларуси пока не комментирует возможные изменения в работе по визовым вопросам в связи с ожидаемым сокращением количества дипломатического персонала. Советник посольства Аркадиуш Клембек заявил TUT.BY, что комментарии могут появиться позже.

Тем не менее, генеральное консульство Польши в Гродно уже отменило прием посетителей по всем вопросам, за исключением срочных, о чем сообщается на сайте польского диппредставительства.

По телефонам польского визового центра наблюдается ажиотаж — линии перегружены. Представитель офиса визового центра в Бресте сообщила TUT.BY, что в четверг, 8 октября, он продолжает работать в обычном режиме, однако уже на следующий день клиентов принимать не будут, а касательно дальнейшей работы польского визового центра в Бресте информации нет.

В визовом центре Польши в Гомеле нам сообщили, что работают в штатном режиме и сегодня, и другие дни. Другой информации в визовый центр не поступало.

Что в итоге?

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.