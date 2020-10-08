ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва приостановила выдачу виз белорусам. Проблемы возникли и с Польшей

08.10.2020 13:25 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Литва не принимает документы

«В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Как сообщили в справочной службе литовского визового центра, в его офисах минского округа (Минск, Гомель, Витебск) 8 октября не будут принимать клиентов, записанных на этот день, — с ними свяжутся и сообщат о дальнейших действиях. Однако отмечается, что пока речь идет только о 8 октября, а информации о том, будет ли возобновлена полноценная работа этих офисов в другие дни, на данный момент нет.

Визовые центры Литвы в других городах, к примеру в Гродно и Бресте, сегодня принимают клиентов в штатном режиме.

Польша ограничивает прием заявлений

С получением польских виз также могут возникнуть сложности: прием документов в дипломатические представительства и визовые центры Польши в Беларуси ограничен, а точной информации от посольства пока не поступало.

Посольство Польши в Беларуси пока не комментирует возможные изменения в работе по визовым вопросам в связи с ожидаемым сокращением количества дипломатического персонала. Советник посольства Аркадиуш Клембек заявил TUT.BY, что комментарии могут появиться позже.

Тем не менее, генеральное консульство Польши в Гродно уже отменило прием посетителей по всем вопросам, за исключением срочных, о чем сообщается на сайте польского диппредставительства.

По телефонам польского визового центра наблюдается ажиотаж — линии перегружены. Представитель офиса визового центра в Бресте сообщила TUT.BY, что в четверг, 8 октября, он продолжает работать в обычном режиме, однако уже на следующий день клиентов принимать не будут, а касательно дальнейшей работы польского визового центра в Бресте информации нет.

В визовом центре Польши в Гомеле нам сообщили, что работают в штатном режиме и сегодня, и другие дни. Другой информации в визовый центр не поступало.

Что в итоге?

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Их примеру последовали и некоторые послы стран-членов Евросоюза.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визовый центр Литвы в Минске, а также офисы в Гомеле и Витебске в четверг прекратили принимать клиентов, записанных на этот день. Об этом сообщает TUT.BY. Также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красно-зеленый, но с автоматом. Над минской многоэтажкой реет необычный флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика