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Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой

08.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Малая площадь и неудобная планировка — обычная ситуация для азиатских стран. Местные архитекторы уже научились справляться с подобными вызовами. В данном случае речь идет о тайваньской столице Тайбэй и 33 нестандартных квадратных метрах. Получилось неплохо.

Специалистам бюро KC design studio пришлось работать с клиновидным пространством, где ситуацию осложняли еще и низкие потолки. Авторы проекта радикально подошли к этому вызову, для начала избавившись от лишних перегородок. Площадь квартиры не поменялась, но визуально пространства стало куда больше.

Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой

Внутри сохранилось деление лишь на две функциональные зоны. В одной были объединены «общественные» помещения (кухня, столовая, гостиная), во второй – «частная» территория (спальня, кабинет, гардеробная, ванная комната). При желании двери, разделяющие два блока, можно распахнуть, и в таком случае образуется единое пространство, напоминающее студию.

Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой

Интерьер оформлен в духе актуального сейчас минимализма. Серая фактура бетона, дерево, металл, очень спокойная колористика без вызывающе ярких акцентов. Получилось удивительно сложно, но при этом современно и комфортно.

Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой
Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой

 
 
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Малая площадь и неудобная планировка — обычная ситуация для азиатских стран. Местные архитекторы уже научились справляться с подобными вызовами. В данном случае...
 
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