Квартира дня. Удивительно просторная микродвушка с нестандартной планировкой

Источник материала: Onliner

Малая площадь и неудобная планировка — обычная ситуация для азиатских стран. Местные архитекторы уже научились справляться с подобными вызовами. В данном случае речь идет о тайваньской столице Тайбэй и 33 нестандартных квадратных метрах. Получилось неплохо.

Специалистам бюро KC design studio пришлось работать с клиновидным пространством, где ситуацию осложняли еще и низкие потолки. Авторы проекта радикально подошли к этому вызову, для начала избавившись от лишних перегородок. Площадь квартиры не поменялась, но визуально пространства стало куда больше.

















Внутри сохранилось деление лишь на две функциональные зоны. В одной были объединены «общественные» помещения (кухня, столовая, гостиная), во второй – «частная» территория (спальня, кабинет, гардеробная, ванная комната). При желании двери, разделяющие два блока, можно распахнуть, и в таком случае образуется единое пространство, напоминающее студию.

















Интерьер оформлен в духе актуального сейчас минимализма. Серая фактура бетона, дерево, металл, очень спокойная колористика без вызывающе ярких акцентов. Получилось удивительно сложно, но при этом современно и комфортно.















