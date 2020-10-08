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Инсайдер рассказал про объемы памяти и цвета на старте продаж iPhone 12

08.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети опубликовали информацию о модификациях iPhone 12, которые будут доступны для продажи на релизе. Информацией поделился Twitter-инсайдер Роланд Квандт со ссылкой на неназванного ретейлера. У двух младших моделей будет пять расцветок, а у двух «прошек» — всего три.

iPhone 12 Mini и iPhone 12 на старте продаж будет доступен в зеленом, синем, золотом, сером и серебряном цветах. У них будет по 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в сером, золотом и серебряном цветах. У них будет по 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

Инсайдер предупреждает, что информацию эту стоит воспринимать с долей скепсиса.

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В сети опубликовали информацию о модификациях iPhone 12, которые будут доступны для продажи на релизе. Информацией поделился Twitter-инсайдер Роланд Квандт со ссылкой на...
 
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