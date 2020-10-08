|
Инсайдер рассказал про объемы памяти и цвета на старте продаж iPhone 12
Источник материала: Onliner
В сети опубликовали информацию о модификациях iPhone 12, которые будут доступны для продажи на релизе. Информацией поделился Twitter-инсайдер Роланд Квандт со ссылкой на неназванного ретейлера. У двух младших моделей будет пять расцветок, а у двух «прошек» — всего три.
iPhone 12 Mini и iPhone 12 на старте продаж будет доступен в зеленом, синем, золотом, сером и серебряном цветах. У них будет по 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в сером, золотом и серебряном цветах. У них будет по 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.
Инсайдер предупреждает, что информацию эту стоит воспринимать с долей скепсиса.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети опубликовали информацию о модификациях iPhone 12, которые будут доступны для продажи на релизе. Информацией поделился Twitter-инсайдер Роланд Квандт со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)