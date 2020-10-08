Инсайдер рассказал про объемы памяти и цвета на старте продаж iPhone 12

Источник материала: Onliner

В сети опубликовали информацию о модификациях iPhone 12, которые будут доступны для продажи на релизе. Информацией поделился Twitter-инсайдер Роланд Квандт со ссылкой на неназванного ретейлера. У двух младших моделей будет пять расцветок, а у двух «прошек» — всего три.

iPhone 12 Mini и iPhone 12 на старте продаж будет доступен в зеленом, синем, золотом, сером и серебряном цветах. У них будет по 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в сером, золотом и серебряном цветах. У них будет по 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

iPhone 12 Mini 64GB, 128 GB, 256 GB

Green, Blue, Gold, Grey, Silver

iPhone 12 64 GB, 128 GB, 256 GB

Green, Blue, Gold, Grey, Silver

iPhone 12 Pro 128 GB, 256GB, 512 GB

Grey, Gold, Silver

iPhone 12 Pro Max 128 GB, 256 GB, 512 GB

Grey, Gold, Silver Says one retailer. — Roland Quandt (@rquandt) October 8, 2020

Инсайдер предупреждает, что информацию эту стоит воспринимать с долей скепсиса.