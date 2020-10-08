В Минске столкнулись Renault и Volkswagen, в больницу доставили женщину

Источник материала: Onliner

Сегодня утром авария произошла на улице Нестерова в Минске. Столкнулись автомобили Renault и Volkswagen, на место приезжали сотрудники ГАИ и скорая помощь. В больницу доставили пострадавшую женщину, пассажирку Volkswagen.

Предварительные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская.

— Сегодня около 9:00 водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Renault, двигался по местному проезду улицы Нестерова со стороны дома N53/2 в направлении проезжей части улицы Нестерова. Он не уступил дорогу Volkswagen, двигавшемуся по улице Нестерова со стороны улицы Илимской в направлении улицы Герасименко, — рассказала Анастасия Забавская.





В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка Volkswagen, ее доставили в учреждение здравоохранения.

В ГАИ напоминают водителям, что при выезде из жилой и пешеходных зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам и велосипедистам.

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