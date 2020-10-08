|
Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу
08.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на пятницу, 9 октября, из-за туманов, об этом предупредили в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Ночью и утром 9 октября (пятница) на большей части территории республики ожидается туман", - сообщили в ведомстве.
Особое осторожными должны быть водители транспортных средств – в МЧС предупредили, что пир данных погодных условиях видимость может составить 100-500 метров.
Ранее из-за туманов с республике метеорологи объявляли
По данным синоптиков, в последний рабочий день недели ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный ветер. Местами – в основном по восточной части страны – возможны дожди. Температура днем составит около +16..+18°С, ночью – от +3 до +13°С.
Напомним, что ранее синоптики
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На большей части республики может ожидаться туман, из-за плохой видимости водителям следует быть более внимательными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)