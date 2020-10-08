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Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу

08.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на пятницу, 9 октября, из-за туманов, об этом предупредили в МЧС Беларуси.

© Sputnik / Алексей Даничев
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"Ночью и утром 9 октября (пятница) на большей части территории республики ожидается туман", - сообщили в ведомстве.

Особое осторожными должны быть водители транспортных средств – в МЧС предупредили, что пир данных погодных условиях видимость может составить 100-500 метров.

Ранее из-за туманов с республике метеорологи объявляли желтый уровень опасности на среду.

По данным синоптиков, в последний рабочий день недели ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный ветер. Местами – в основном по восточной части страны – возможны дожди. Температура днем составит около +16..+18°С, ночью – от +3 до +13°С.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали в октябре более теплую погоду, нежели обычно. 

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Теги: Минск
 
 
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На большей части республики может ожидаться туман, из-за плохой видимости водителям следует быть более внимательными.
 
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