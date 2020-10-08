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Минский таксист полтора года делал закладки крупных партий наркотиков

08.10.2020 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержали 45-летнего таксиста, который делал закладки запрещенных веществ, а также еще четверых человек, работавших на тот же наркомаркет.

По сообщению пресс-службы МВД, задержанный таксист приехал работать в Минск из Гомельской области. В течение полутора лет ему удавалось распространять крупные партии запрещенных веществ. Он закупал их по килограмму в одном из интернет-магазинов, а затем фасовал по 300–400 г и делал закладки.

При себе и в съемной квартире у него нашли более 300 г альфа-PVP и около 30 г мефедрона. Также дома изъяли изоленту, электронные весы и фасовочные пакеты.

Четверо других задержанных — мужчины в возрасте от 17 до 27 лет. Они работали на тот же интернет-магазин, но реализовывали более мелкие партии наркотиков.

Все задержанные находятся в ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 45-летнего таксиста, который делал закладки запрещенных веществ, а также еще четверых человек, работавших на тот же наркомаркет.
 
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