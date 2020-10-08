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Mercedes сокращает расходы: компания полностью откажется от «механики»
Источник материала: Tut.by
В концерне Daimler поделились новыми подробностями относительно планов сокращения расходов на разработку двигателей внутреннего сгорания и значительного уменьшения линейки традиционных моделей.
Уже к 2025 году число дизельных и бензиновых двигателей в модельной гамме Mercedes планируется сократить на 40%, а основные усилия и средства пойдут на
Впрочем, машины бренда и без того не ассоциируются с «механикой». В Америке, например, компания отказалась от ручной коробки передач еще в 2011 году, а на европейском рынке спрос на трехпедальные Mercedes невысок. В Германии, например, механическая коробка доступна только для самых простых версий A-, B- и C-класса, а также для базовых вариантов модели CLA. Есть также и коммерческие модели Mercedes с «механикой» (включая Vito и Sprinter), которые пользуются устойчивым спросом, но, по всей видимости, в ближайшей перспективе их также уберут из гаммы.
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В концерне Daimler поделились новыми подробностями относительно планов сокращения расходов на разработку двигателей внутреннего сгорания и значительного...
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