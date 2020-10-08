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Генеральный секретарь ОДКБ: 5G и AI могут использовать в преступных целях

08.10.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный секретарь ОДКБ, бывший глава Совбеза Беларуси Станислав Зась не исключает, что 5G и AI могут использовать в преступных целях. Об этом он заявил на круглом столе в Москве. На цитату обратил внимание dev.by, а полный текст выступления опубликован на сайте ОДКБ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так, во время круглого стола в Москве Станислав Зась отметил, что «к настоящему времени Организация Договора о коллективной безопасности состоялась как эффективная международная региональная военно-политическая структура», и «ОДКБ признано ООН и другими международными организациями как субъект международной политики».

Однако этого пока не достаточно.

— Реалии современной обстановки требуют от нас дальнейшего развития ОДКБ в целях комплексного совершенствования системы коллективной безопасности и повышения ее эффективности. Надо двигаться вперед, четко видя ориентиры стратегического развития, — подчеркнул генеральный секретарь организации.

В частности, он отметил следующее:

— Предполагается также сосредоточить усилия на упреждающем аналитическом выявлении новых угроз, обусловленных использованием в преступных целях современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе «искусственного интеллекта», системы «5G» и других.

 
 
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Об этом заявил бывший глава Совбеза Беларуси Станислав Зась.
 
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