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Словакия отзывает своего посла из Беларуси для консультаций

08.10.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Словакии отзывает своего посла из Беларуси для проведения консультаций, сообщил в Twitter глава ведомства Иван Корчок.

"Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей. Шаги, предпринятые властями Беларуси против других стран ЕС, неприемлемы", - написал Корчок.

Ранее, Латвия, ФРГ и Эстония также отозвали из Минска своих послов для консультаций в знако солидарности с послами Литвы и Польши, которым МИД РБ настоятельно рекомендовал уехать из страны.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Словакии отзывает своего посла из Беларуси для проведения консультаций, сообщил в Twitter глава ведомства Иван Корчок.
 
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