Оксана Шелест: Белорусский протест — взрослый и содержательный





Мы уже сообщали об исследовании протестной активности белорусов «Голос улицы». Сейчас исследование перешло в новую фазу.





«Голос улицы» - качественное исследование, нацеленное на изучение мотивов, требований, политических взглядов участников белорусских протестов. Оно основано на сочетании анализа исследовательских интервью, анализа СМИ и включенного наблюдения на акциях протеста.





Thinktanks.by старший аналитик Центра европейской трансформации, координатор исследования Оксана Шелест, уже можно говорить об определенных выводах после четырех недель мониторинга протестов. Например, о несостоятельности утверждений о бессодержательности или незрелости белорусского протеста. Как отметила в интервьюстарший аналитик Центра европейской трансформации, координатор исследования, уже можно говорить об определенных выводах после четырех недель мониторинга протестов. Например, о несостоятельности утверждений о бессодержательности или незрелости белорусского протеста.





Тихановская как символ, а не президент





По словам Оксаны Шелест, «на четвертой неделе мониторинга стало очевидно лишним спрашивать, за кого респонденты голосовали 9 августа, это был однозначный ответ: Светлана Тихановская, хотя были и единичные упоминания других кандидатов, а также кандидата «против всех». При этом необходимо отметить, что первоначально эти люди планировали голосовать за Виктора Бабарико или за Валерия Цепкало. «Если говорить о Тихановской, то нам встречались как скептики, таки и восторженные сторонники, но сходящиеся в одном — все они воспринимают ее как единого кандидата, который дает шанс на изменение ситуации, как человека, который поручился за проведение новых выборов, то есть это в глазах участников протеста не обязательно президент, который будет руководить государством, для абсолютного большинства — это кандидат перемен», - сказала Оксана Шелест. «Это человек, поддержав которого, белорусы поддержали свое движение к новым честным выборам, ведь все понимали, что выборы не будут честными и справедливыми еще до дня голосования. Кандидаты были посажены, сняты и недопущены к голосованию, было очевидно, что эти выборы не являются выборами как таковыми. Поэтому сейчас, как мне кажется, это не очень правильный вопрос — кто ваш кандидат в президенты. Когда мы дойдем до ситуации новых выборов, очевидно, что в этом поле могут появиться совершенно новые персоны», - отметила социолог.





По-взрослому





Оксана Шелест отмечает, что предварительные результаты исследования позволяют опровергнуть некоторые популярные упреки в адрес белорусского сопротивления. «Сейчас один из самых распространенных упреков со всех сторон, начиная от белорусской (или российской) пропаганды, заканчивая сочуств щими белорусам соседями из России, Украины, западных стран — бессодержательность протеста, дескать, вот белорусы только просто против, а что в повестке «за»? Но это легко объяснить. Люди сейчас — за возвращение права выбора. И новые честные и прозрачные выборы — это не только про то, что у белорусов голоса честно посчитают, это о ситуации, в которой мы сможем увидеть на самом деле реальных кандидатов на управление этой страной, с нормальными программами и перспективой», - сказала Оксана Шелест. Пока результат не достигнут, «обсуждать, какие экономические реформы мы хотим, или какой геополитический выбор сделает страна — можно и нужно в форме общественной дискусии, но не как консолидированные требования». «Привязывать к возвращению самой возможности выбора дополнительные опции — это расколоться в этом движении. Поэтому сейчас, как бы кому-то не казался бессодержательным белорусский протест, он выглядит и является очень взрослым. Это очень взрослое отношение к проблеме — давайте, мы сначала уберем препятствие в осуществлении своих конституционных прав, а потом действительно большинством, в цивилизованных процедуре и диалоге решим, как же будет жить страна, в какую сторону она пойдет, в каком направлении будет развиваться и как будет справляться с проблемами», - отметила Оксана Шелест.





В ближайшее время ЦЕТ начнет исследование, посвященное другим аспектам протестной активности белорусов.