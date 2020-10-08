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Автомобиль Илона Маска пролетел мимо Марса
Источник материала: Onliner
Сложно представить такой заголовок новости вне контекста научно-фантастического произведения. Но на дворе 2020-й, мы уже живем в фантастике, а иногда окунаемся в апокалипсис. Красная Tesla Roadster, которую Илон Маск в 2018 году запустил в космос на ракете Falcon Heavy, пролетела мимо Марса на максимально близком расстоянии.
Об этом в своем Twitter рассказал эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл. Согласно его расчетам, Tesla Roadster с манекеном на борту утром 7 октября пролетела в 7,41 млн километров от Красной планеты. Автомобиль вместе со второй ступенью ракеты движется вокруг Солнца по гелиоцентрической орбите. И эти миллионы километров — наименьшее расстояние, на которое авто могло приблизиться к Марсу.
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Сложно представить такой заголовок новости вне контекста научно-фантастического произведения. Но на дворе 2020-й, мы уже живем в фантастике, а иногда окунаемся в...
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