Автомобиль Илона Маска пролетел мимо Марса

Источник материала: Onliner

Сложно представить такой заголовок новости вне контекста научно-фантастического произведения. Но на дворе 2020-й, мы уже живем в фантастике, а иногда окунаемся в апокалипсис. Красная Tesla Roadster, которую Илон Маск в 2018 году запустил в космос на ракете Falcon Heavy, пролетела мимо Марса на максимально близком расстоянии.

Об этом в своем Twitter рассказал эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл. Согласно его расчетам, Tesla Roadster с манекеном на борту утром 7 октября пролетела в 7,41 млн километров от Красной планеты. Автомобиль вместе со второй ступенью ракеты движется вокруг Солнца по гелиоцентрической орбите. И эти миллионы километров — наименьшее расстояние, на которое авто могло приблизиться к Марсу.

The stage has passed through the second aphelion of its 0.99 x 1.66 AU orbit and a couple of days ago passed back inside the orbit of Mars. pic.twitter.com/C6b8LffPuy — Jonathan McDowell (@planet4589) October 7, 2020