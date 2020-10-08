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Марихуана в подвале и туалете: сбытчики наркотика задержаны в Гомеле - видео

08.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Двих сбытчиков марихуаны задержали правоохранители в Гомеле, об этом рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Сообщается, что операция по задержанию двух гомельчан 35 и 36 лет состоялась вечером 7 октября. В ходе обыска квартиры старшего из мужчин правоохранители нашли около 1,5 килограмма фасованного зелья. Марихуана хранилась в пакетах, свертках и баночках, которые были спрятаны в туалете.

В квартире другого мужчины оперативники нашли три трехлитровых банки, пакеты, мелкую тару и коробки из-под бытовой техники, заполненные измельченным растительным веществом. Всего изъято около трех килограммов марихуаны. Обнаружить все тайники с наркотиками помогла служебная собака.

Мужчин задержали и водворили в ИВС. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее судим за аналогичное преступление.

 
Теги: Гомель
 
 
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Обнаружить все тайники с наркотиками помогла служебная собака, которая ни разу не ошиблась во время поисков.
 
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