Источник материала: Sputnik Беларусь

Победительница шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решила заступиться за "конкурентку" Викторию Короткову: модель опубликовала пронзительную запись в Instagram.

Ночью 6 октября финалистка нашумевшего проекта "Холостяк" Виктория Короткова попала в серьезное ДТП в Москве. Девушка сбила 39-летнего мужчину, который умер еще до приезда бригады скорой помощи. Даже несмотря на то, что модель была трезва, общественность осудила девушку, но нашлись и те, кто решил поддержать ее.

В "группу поддержки" вошла победительница "Холостяка" с Егором Кридом - инстаблогер Дарья Клюкина. Модель заступилась за экс-соперницу и рассказала о ее самочувствии после аварии.

Трогательный пост Клюкиной спровоцировал новую волну критики в сторону Коротковой.

"А ничего, что она человека задавила?"; "Если бы она не гоняла на своей машине по 200 км в час - ничего бы не было; Значит, Ефремов для всех плохой, а она - хорошая?", - прокомментировали фолловеры.

До этого адвокат Коротковой назвал причину смертельной аварии с участием модели.