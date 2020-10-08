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Победительница "Холостяка" заступилась за Короткову и разозлила фанатов
08.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Победительница шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решила заступиться за "конкурентку" Викторию Короткову: модель опубликовала пронзительную запись в
© Photo :
Ночью 6 октября финалистка нашумевшего проекта "Холостяк" Виктория Короткова
В "группу поддержки" вошла победительница "Холостяка" с Егором Кридом - инстаблогер Дарья Клюкина. Модель заступилась за экс-соперницу и рассказала о ее самочувствии после аварии.
Трогательный пост Клюкиной спровоцировал новую волну критики в сторону Коротковой.
"А ничего, что она человека задавила?"; "Если бы она не гоняла на своей машине по 200 км в час - ничего бы не было; Значит, Ефремов для всех плохой, а она - хорошая?", - прокомментировали фолловеры.
До этого адвокат Коротковой
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Модель и инстаблогер Дарья Клюкина захотела поддержать экс-соперницу и обнародовала подробности смертельной аварии в центре Москвы.
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