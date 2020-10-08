ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победительница "Холостяка" заступилась за Короткову и разозлила фанатов

08.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Победительница шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решила заступиться за "конкурентку" Викторию Короткову: модель опубликовала пронзительную запись в Instagram.

© Photo : Instagram / korotkova_viktoriya
Инстадива и финалистка "Холостяка": что известно о Виктории Коротковой?

Ночью 6 октября финалистка нашумевшего проекта "Холостяк" Виктория Короткова попала в серьезное ДТП в Москве. Девушка сбила 39-летнего мужчину, который умер еще до приезда бригады скорой помощи. Даже несмотря на то, что модель была трезва, общественность осудила девушку, но нашлись и те, кто решил поддержать ее.

В "группу поддержки" вошла победительница "Холостяка" с Егором Кридом - инстаблогер Дарья Клюкина. Модель заступилась за экс-соперницу и рассказала о ее самочувствии после аварии.

Трогательный пост Клюкиной спровоцировал новую волну критики в сторону Коротковой.

"А ничего, что она человека задавила?"; "Если бы она не гоняла на своей машине по 200 км в час - ничего бы не было; Значит, Ефремов для всех плохой, а она - хорошая?", - прокомментировали фолловеры.

До этого адвокат Коротковой назвал причину смертельной аварии с участием модели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель и инстаблогер Дарья Клюкина захотела поддержать экс-соперницу и обнародовала подробности смертельной аварии в центре Москвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Горите в аду": как травят за борьбу с протестной символикой в Минске – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика