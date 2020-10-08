"Горите в аду": как травят за борьбу с протестной символикой в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В середине августа юрист из Минска Юлия создала антивандальный отряд, который чистит белорусскую столицу от протестной символики.

"У нас появилась огромная семья. Мои робингуды живут не только в Минске. Мы на связи с Брестом и Гомелем. У нас достаточно много людей", - утверждает Юлия.

Активисты общаются в чатах, скидывают друг другу фото локаций, где обнаружили протестную символику и надписи, составляют маршрут и вечером после работы выходят на охоту.

По словам члена отряда Демида, хорошим уловом в их деле считается, когда удается закрасить большую разрисованную стену.

"Бывает, проезжаем промышленные территории, стоит железобетонный забор – в таких местах любят что-нибудь нарисовать", - объясняет Демид.

Во время каждого рейда в арсенале ребят бело-зеленая краска, баллончики, перчатки, валики, кисточки, а также канцелярские ножи, с помощью которых антиграффитчики срезают ленты на городских столбах и заборах.

"Вандалы меня отвлекают от работы: они выходят на улицы, шумят. Их символика мной воспринимается как агрессивное поведение в отношении государства", - отмечает Виталий.

Не всем жителям по нраву такая борьба против вандализма. И в обычной жизни, и во время своих рейдов ребятам приходится сталкиваться с агрессией. Например, Виталий с женой и двумя детьми был вынужден переехать из собственной квартиры загород, так как устал от травли соседей.

"Мы приобрели квартиру в ипотеку, но там не живем из-за этой накаленной обстановки. У нас был чат жильцов дома, откуда нас удалили из-за нашей позиции. Соседи агрессивно реагируют, когда видят белорусский флаг, а я переживаю за супругу и детей", - рассказывает Виталий.

Тем не менее, активисты преданы своему делу, и каждый вечер бесстрашный отряд выходит на улицы белорусской столицы.

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