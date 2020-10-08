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Еще одна страна отозвала посла из Беларуси для консультаций

08.10.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vb.by

Глава внешнеполитического ведомства Словакии заявил, что принял такое решение "в знак солидарности с Литвой и Польшей".

Внешнеполитическое ведомство Словакии решило отозвать своего посла в Беларуси для консультаций, сообщил 8 октября глава МИД Иван Корчок. Он заявил о выражаемой таким образом солидарности  с Литвой и Польшей, а также назвал шаги, предпринятые властями Беларуси против других стран ЕС, неприемлемыми, передает ТАСС.

В начале октября Минск отозвал своих послов в Литве и Польше и предложил сделать то же Вильнюсу и Варшаве. Кроме того, Литве и Польше было рекомендовано сократить численность своих дипломатов в Беларуси. Эти меры официальный Минск назвал вынужденными и вызванными «особой деструктивной ролью» руководства Польши и Литвы в отношении Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава внешнеполитического ведомства Словакии заявил, что принял такое решение "в знак солидарности с Литвой и Польшей".
 
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