Еще одна страна отозвала посла из Беларуси для консультаций

Источник материала: Ежедневник

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Глава внешнеполитического ведомства Словакии заявил, что принял такое решение "в знак солидарности с Литвой и Польшей".

Внешнеполитическое ведомство Словакии решило отозвать своего посла в Беларуси для консультаций, сообщил 8 октября глава МИД Иван Корчок. Он заявил о выражаемой таким образом солидарности с Литвой и Польшей, а также назвал шаги, предпринятые властями Беларуси против других стран ЕС, неприемлемыми, передает ТАСС .

В начале октября Минск отозвал своих послов в Литве и Польше и предложил сделать то же Вильнюсу и Варшаве. Кроме того, Литве и Польше было рекомендовано сократить численность своих дипломатов в Беларуси. Эти меры официальный Минск назвал вынужденными и вызванными «особой деструктивной ролью» руководства Польши и Литвы в отношении Беларуси.