«Минскметрострой» опровергает сведения о проблемах с финансированием

Распоряжением гендиректора «Минскметростроя» приостановлены работы на второй очереди первого участка третьей линии метро. Вторая очередь первого участка предполагает строительство трех станций — «Слуцкий гостинец», «Аэродромная» и «Неморшанский сад».





В интернете была размещена копия распоряжения генерального директора «Минскметростроя» о приостановлении с 26 октября инженерной подготовки территорий станции «Корженевского» (официальное название «Слуцкий гостинец». — ред.) — станции «Жуковского» («Ковальская слобода») в «связи с установлением перерыва, обусловленного отсутствием финансирования строительства объекта». Руководителям подразделений поручено «разработать перечень мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности и сохранности объекта на период приостановки строительства».

В комментарии БелаПАН заместитель директора «Минскметростроя» Олег Бойчук заявил, что указанное распоряжение не повлияет на строительство второй очереди третьей линии, финансирования достаточно.

По словам Бойчука, документ, который был выложен в интернете, — «это внутренний документ, это необходимость перенацеливания одних мощностей на другие». «Мы помимо сдачи четырех станций продолжаем строительство метро — станций "Аэродромная", "Слуцкий гостинец", "Неморшанский сад". Поэтому есть внутренний документ — перевести людей от одного объекта на другой, машины перераспределить отсюда туда. Это наш внутренний документ, кто-то сбросил его в интернет, чтобы подогреть обстановку, подставить метрострой и сосредоточить внимание на то, что у нас нет финансирования. У нас все нормально», — заверил Бойчук.

«Это распоряжение генерального директора ни в коей мере не затрагивает вопросы первого пускового комплекса. Все готово, только есть маленькие нюансы в наладке оборудования, согласовании электронных данных. Ни в коей мере это распоряжение не влияет на пуск четырех станций. У нас работает 2200 человек. Чтобы все были обеспечены работой, такие распоряжения и рождаются», — пояснил заместитель гендиректора.

Задачу завершения работ на первом участке третьей линии метро к ноябрю поставил 14 сентября на оперативном совещании председатель горисполкома Владимир Кухарев. «Утвержден график, определены ответственные. Срыва сроков быть не должно», — подчеркнул чиновник.

Первая очередь третьей линии метрополитена состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная» (пересадочная на первую линию), «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» (пересадочная на вторую линию). Всего планируется построить 14 станций. Первая очередь будет введена в строй позже первоначальных планов (2015-й, затем 2017 год).