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Нацбанк хочет получить право штрафовать коммерческие банки
Источник материала: Навiны
Национальный банк Беларуси может получить полномочия применять меры экономического воздействия по отношении к коммерческим банкам, допустившим нарушения.
Соответствующие изменения
Так, при выявлении нарушений, а также действий (бездействия) банка, которые привели к угрозам его безопасному функционированию, Нацбанк может взыскать в республиканский бюджет денежные средства — до 1% от размера нормативного капитала коммерческого банка.
По мнению регулятора, возможность применения «мер экономического воздействия» позволит поэтапно ужесточать меры надзорного реагирования в случае бездействия собственников банков и стимулировать их «к проведению должной работы по урегулированию выявленных нарушений».
Согласно законопроекту, меры экономического воздействия по отношению к коммерческим банкам Нацбанк может применить также при «установлении нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также если имеются достаточные основания полагать, что финансовые операции банка связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем».
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Национальный банк Беларуси может получить полномочия применять меры экономического воздействия по отношении к коммерческим банкам, допустившим нарушения.
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