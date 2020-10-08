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Более 80 компаний готовы перенести свой бизнес из Беларуси в Литву

08.10.2020 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 80 белорусских компаний, среди которых десятки из ИТ-сферы, заинтересовались переносом бизнеса в Литовскую Республику, сообщает портал Delfi со ссылкой на сведения государственного агентства Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»).

Более 80 компаний готовы перенести свой бизнес из Беларуси в Литву
Фото Kiril Čachovskij / DELFI

«На данный момент мы получили больше 80 запросов, мы активно общаемся с несколькими десятками компаний, их количество постоянно меняется. Доминируют запросы компаний, работающих в сфере технологий, но есть и игроки других секторов. Поскольку процесс принятия решений конфиденциален, что-то конкретное сказать мы можем только после принятия решений», — сказал глава агентства Мантус Катинас.

По его словам, компании готовы перевести в Литву свои важнейшие отделения, опыт в сфере ИТ, высококвалифицированных работников.

«Это не только увеличило бы число работников сферы ИТ в стране, расширило бы экосистему создателей программного оборудования, укрепило бы индустрию ИТ в Литве, но и увеличило бы потенциал в деле конкуренции со странами — лидерами в мире», — отметил Катинас.

«Главные конкуренты: Польша, Латвия и Украина. Последняя предлагает небольшие расходы, но у нее есть серьезные проблемы со сферой бизнеса. Польша и Латвия предлагают похожие условия, что и Литва, поэтому решение обусловят «мягкие» факторы: удобство городов для жизни, гармоничный процесс миграции и интеграции, деятельность структур, привлекающих инвестиции», — пояснил Катинас.

Пресс-секретарь ассоциации Infobalt Паулюс Якутавичюс сообщил, что у интересующихся Литвой компаний около 1600 работников. Это в основном малые и средние предприятия.

«От стартапа до средней компании со ста работниками, для таких компаний у нас есть предложения: офисы, проживание, рынок, возможности сотрудничества», — сказал Якутавичюс. Он назвал ситуацию беспрецедентной — если раньше Литвой интересовались отдельные предприниматели или специалисты, то сейчас это компании.

Вместе с тем литовские эксперты обращают внимание на пока еще сложную процедуру иммиграции, что является препятствием на пути обоснования белорусских компаний. Сейчас в Литве совершенствуют процедуру для быстрого процесса переезда и инвестиций, думают об отказе от избыточных документов, упрощении процедуры выдачи виз и требований к квалификации работников.

 

А что другие соседи?

По состоянию на середину сентября 12 белорусских компаний приняли решение перенести свою деятельность в Латвию. Компании представляют индустрию информационных и коммуникационных технологий, зеленую энергетику. Они планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов, сообщило латвийское Министерство экономики.

Чтобы белорусские компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь».

Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению в страну белорусских высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов. Предусмотрен ряд мер, в том числе упрощенное оформление вида на временное проживание для этих категорий белорусов.

 
 
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Более 80 белорусских компаний, среди которых десятки из ИТ-сферы, заинтересовались переносом бизнеса в Литовскую Республику, сообщает портал Delfi со ссылкой на...
 
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