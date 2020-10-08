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«Минсктранс» отменил сообщение с Ригой

08.10.2020 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 9 октября отменяется выполнение рейсов Минск — Рига отправлением из белорусской столицы в 22:00 и с 10 октября обратным отправлением из Риги в 22:00.

По информации ГП «Минсктранс», с 10 по 31 октября организуется ежедневный маршрут Минск — Вильнюс, который будет отправляться из Минска в 22:00, и обратно из Вильнюса в 2:05 (будет действовать с 11 октября по 1 ноября).

 
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С 9 октября отменяется выполнение рейсов Минск — Рига отправлением из белорусской столицы в 22:00 и с 10 октября обратным отправлением из Риги в 22:00.
 
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