«Минсктранс» отменил сообщение с Ригой

С 9 октября отменяется выполнение рейсов Минск — Рига отправлением из белорусской столицы в 22:00 и с 10 октября обратным отправлением из Риги в 22:00.

По информации ГП «Минсктранс», с 10 по 31 октября организуется ежедневный маршрут Минск — Вильнюс, который будет отправляться из Минска в 22:00, и обратно из Вильнюса в 2:05 (будет действовать с 11 октября по 1 ноября).