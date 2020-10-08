Девять мифов про грипп, в которые давно пора перестать верить

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Harvard Health Publishing собрал девять распространенных мифов о гриппе — и объяснил, что с ними не так.



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Миф: из-за вакцины можно заболеть гриппом Прививка от гриппа производится из инактивированного вируса, который не может передавать инфекцию. И если человек заболел после прививки, это значит, что он заболел бы и без нее. Но люди ошибочно полагают: если заболели сразу после вакцинации, значит, именно прививка вызвала их болезнь.

Миф: здоровым людям не нужна прививка Хотя прививка от гриппа особенно важна для людей с хроническими заболеваниями, она принесет пользу и здоровому человеку.

Миф: вакцинация — это все, что нужно сделать, чтобы защитить себя от гриппа Помимо вакцинации, вы можете предпринять ряд шагов, чтобы защитить себя во время сезона гриппа: избегайте контактов с людьми, которые болеют, и чаще мойте руки.

Миф: нельзя заразить гриппом, если вы чувствуете себя хорошо Фактически от 20% до 30% людей, являющихся носителями вируса гриппа, не имеют никаких симптомов.

Миф: не нужно делать прививку от гриппа каждый год Вирус гриппа мутирует каждый год. Таким образом, ежегодная вакцинация важна, чтобы убедиться, что у вас есть иммунитет к штаммам, которые, скорее всего, будут лидировать в предстоящем сезоне.

Миф: гриппом можно заразиться, если выйти на улицу в холодную погоду без пальто или с мокрыми волосами Единственный способ заболеть гриппом — это заразиться вирусом гриппа. Сезон гриппа совпадает с холодом, поэтому люди часто ошибочно связывают грипп, например, со сквозняком.

Миф: если болеешь гриппом, надо больше (или меньше) есть Если у вас грипп (или простуда) и температура, вам нужно пить больше жидкости. Но нет особых причин увеличивать или уменьшать количество еды: ни голодание, ни переедание не поможет скорее выздороветь.

Миф: куриный суп ускорит выздоровление от гриппа Теплый суп полезен, чтобы успокоить боль в горле и обеспечить необходимое количество жидкости. Но у этого блюда нет других специфических качеств, которые могут помочь в борьбе с гриппом.

Миф: Если у вас высокая температура при гриппе длится более одного-двух дней, могут потребоваться антибиотики Антибиотики хорошо действуют против бактерий, но они неэффективны при вирусной инфекции, такой как грипп. Но у некоторых людей бактериальная инфекция развивается как осложнение гриппа, поэтому может быть хорошей идеей пройти обследование, если ваши симптомы затягиваются или ухудшаются.