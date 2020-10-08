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«Дно днищенское». Уволенный тренер хоккейной молодежки высказался об аресте Левченко

08.10.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер сборной Беларуси U-17 Александр Руммо, уволенный за свою гражданскую позицию, поддержал арестованную на 15 суток известную баскетболистку Елену Левченко, пишет «Трибуна».


Фото: hockey.by

«Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА, в аэропорту, летящую на плановое лечение, — это дно днищенское. Я надеюсь, что когда-нибудь этому будет дана правовая оценка.

Но ты сильная, смелая, мужественная. Ты одна из лучших представительниц нашей страны. Поэтому я верю, что все будет хорошо, и мы все ждем твоего возвращения», — сказал Руммо.

 
 
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«Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА в аэропорту, летящую на плановое...
 
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