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«Дно днищенское». Уволенный тренер хоккейной молодежки высказался об аресте Левченко
Источник материала: Tut.by
Бывший главный тренер сборной Беларуси U-17 Александр Руммо, уволенный за свою гражданскую позицию, поддержал арестованную на 15 суток известную баскетболистку Елену Левченко,
«Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА, в аэропорту, летящую на плановое лечение, — это дно днищенское. Я надеюсь, что когда-нибудь этому будет дана правовая оценка.
Но ты сильная, смелая, мужественная. Ты одна из лучших представительниц нашей страны. Поэтому я верю, что все будет хорошо, и мы все ждем твоего возвращения», — сказал Руммо.
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«Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА в аэропорту, летящую на плановое...
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