Европарламент одобрил ужесточение климатических показателей

Источник материала: АФН

Европарламент одобрил ужесточение целевых показателей, согласно которым к 2030 году выбросы парниковых газов в ЕС должны сократиться на 60 процентов по сравнению с объемами 1990 года.

В поддержку нового законопроекта по защите климата вечером в среду, 7 октября, проголосовали 392 депутата, еще 161 высказался против, 142 воздержались.

В числе воздержавшихся были преимущественно депутаты фракции правоцентристской консервативной "Европейской народной партии", которым заявленные показатели показались слишком высокими. Против выступали главным образом представители крайне правых сил, передает DW.

Еврокомиссия 4 марта представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным (то есть вывести его на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2).

К указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями стран-членов Евросоюза, должно быть полностью компенсировано за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. До недавнего времени в качестве промежуточной цели заявлялось сокращение выбросов на 40 процентов к 2030 году.

Еврокомиссия настаивала на доведении этой цифры до 55 процентов. В свою очередь "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", "Зеленые" - "Европейский свободный альянс", "Европейские объединенные левые"/"Лево-зеленые Севера" и ряд представителей фракций либеральной направленности выступали за показатель в 60 процентов.

Окончательный вариант закона о климате еще предстоит согласовать с отдельными государствами-членами Евросоюза.