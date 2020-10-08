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МВД РБ подтвердило, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск
Источник материала: АФН
МВД РБ подтвердило, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Беларуси и России.
По информации ведомства, дело в отношении экс-кандидат в президенты ведет Следственный комитет.
Будет дополнено…
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МВД РБ подтвердило, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Беларуси и России.
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