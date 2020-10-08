МОК проверит целевое расходование средств, перечисленных НОК Беларуси

Источник материала: АФН

Исполнительный комитет (ИК) Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение усилить свое расследование соответствия Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Олимпийской хартии.

Решение принято в ходе онлайнового заседания Исполнительного комитета 7 октября, следует из сообщения на сайт МОК.

В сообщении отмечается, что Исполнительный комитет МОК принял к сведению «тревожные сообщения в письмах отдельных спортсменов и в средствах массовой информации о возможном политически мотивированном вмешательстве со стороны НОК (Беларуси) или входящих в его состав федераций». Речь идет о письме белорусских спортсменов с требованием остановить финансирование НОК Беларуси.

МОК подтвердил, что еще 26 сентября 2020 года направил письмо президенту НОК (А.Лукашенко) с просьбой подтвердить, что белорусские спортсмены смогут продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио 2020 и Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022, «несмотря на любые взгляды, которые они высказывают в эти трудные времена».

МОК сообщил, что НОК Беларуси ответил, что «процесс отбора спортсменов для предстоящих Олимпийских игр будет основываться исключительно на выступлениях спортсменов и результатах в крупных спортивных мероприятиях».

МОК проинформировал, что 1 октября 2020 года снова связался с НОК, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с арестом двукратной олимпийской чемпионки и баскетболистки Елены Левченко.

«НОК заявил, что она не является членом национальной сборной с начала 2018 года. С тех пор она не обращалась в НОК за какой-либо поддержкой, но в случае любого запроса или заявки, НОК утверждает, что готов рассмотреть такое обращение. НОК также ответил, что она (Левченко) была приговорена к 15 суткам тюремного заключения в соответствии с национальным законодательством страны», - говорится в сообщении МОК..

МОК подтвердил, что затем получил другие жалобы от некоторых спортсменов, касающиеся неправомерного политически мотивированного давления на спортсменов со стороны НОК и спортивных федераций.

«МОК - гражданская неправительственная организация, и ее мандат ограничен спортом. У нее ни полномочий, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому она не будет комментировать политические события в какой-либо стране», - отмечается в сообщении.

«Но МОК очень серьезно относится к своему мандату, чтобы гарантировать, что НОК (Беларуси) уважает Олимпийскую хартию, и чтобы права всех спортсменов соблюдались в соответствии со спортивными правилами и Олимпийской хартией. Это, в частности, означает, что они не подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов».

«Поэтому на основании полученной новой информации Исполком МОК решил продолжить и усилить расследование, чтобы определить, выполняет ли НОК свои обязательства перед своими спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией», - подчеркивается в заявлении.

МОК также отметил, что проверит, были ли средства, предоставленные НОК Беларуси перечислены олимпийским стипендиатам, готовящимся к поездкам в Токио и Пекин, без какой-либо дискриминации.