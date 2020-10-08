Портал tut.by в суде обжаловал предупреждения Мининформа РБ

Источник материала: АФН

Портал tut.by подал заявление в Верховный суд о признании недействительными трёх из четырёх письменных предупреждений от Мининформа, которые портал получил после 9 августа.

Именно эти предупреждения могут стать основанием для лишения tut.by статуса СМИ, в связи с чем Мининформ подал иск в экономический суд, что, в свою очередь стало основанием для министерства правды приостановить действие выданной порталу лицензии СМИ.

Верховный суд Беларуси принял претензии портала к министерству и рассмотрит их 26 октября. В этой связи назначенное на сегодня рассмотрение иска Мининформа приостановлено на неопределенное время.

Однако, события сегодняшнего дня никак не влияют приостановку действия лицензии.