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Портал tut.by в суде обжаловал предупреждения Мининформа РБ

08.10.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Портал tut.by подал заявление в Верховный суд о признании недействительными трёх из четырёх письменных предупреждений от Мининформа, которые портал получил после 9 августа.

Именно эти предупреждения могут стать основанием для лишения tut.by статуса СМИ, в связи с чем Мининформ подал иск в экономический суд, что, в свою очередь стало основанием для министерства правды приостановить действие выданной порталу лицензии СМИ.

Верховный суд Беларуси принял претензии портала к министерству и рассмотрит их 26 октября. В этой связи назначенное на сегодня рассмотрение иска Мининформа приостановлено на неопределенное время.

Однако, события сегодняшнего дня никак не влияют приостановку действия лицензии.

 
 
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Портал tut.by подал заявление в Верховный суд о признании недействительными трёх из четырёх письменных предупреждений от Мининформа, которые портал получил после 9...
 
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