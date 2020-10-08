На электронную почту минчанам приходят письма якобы от Контакт-центра ЖКХ. Их лучше игнорировать









Это сообщения с предложением перейти на сайт 115.бел для оформления документов и аутентификации на нем с использованием своих учетных данных (логин/пароль) личного кабинета на интернет-портале «Мая Рэспублiка: 115.бел».





— Информируем, что никаких электронных рассылок КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» либо Контакт-центр ЖКХ г. Минска не производит. Обращаем внимание, что заголовок письма, рассылаемого злоумышленниками от лица Контакт-центра ЖКХ г. Минска, может содержать, например, сведения о якобы имеющейся задолженности либо недоплате за определенный период времени, — уточнили специалисты.





Ссылки, указанные в рассылаемых письмах, ведут на интернет-страницу с адресом 115 минск .net, имеющую визуальное оформление, идентичное привычному для наших пользователей дизайну титульной страницы интернет-портала «Мая Рэспублiка: 115.бел», однако указанные ссылки никакого отношения к официальному интернет-порталу не имеют.





Республиканский интернет-портал «Мая Рэспублiка: 115.бел» имеет единственный официальный адрес в Интернете www.115.бел и других адресов не использует.





— Если Вы переходили по ссылке из электронного письма и вводили свои регистрационные данные, в целях безопасности рекомендуем зайти в свой личный кабинет на интернет-портале «Мая Рэспублiка: 115.бел» по официальной ссылке www.115.бел и пройти процедуру изменения своего пароля для входа в личный кабинет, — подчеркнули в ЦИТ Мингорисполкома.